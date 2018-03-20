ГПУ допросила Савченко по ее заявлению о снайперах на Майдане

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины допросила депутата Верховной рады Надежду Савченко в связи с ее заявлением о том, что нынешние парламентарии причастны к организации снайперской стрельбы на Майдане в феврале 2014 года, заявил агентству "Укринформ" начальник департамента специальных расследований Сергей Горбатюк.

Он сообщил, что Савченко побывала на допросе 17 марта. "Допросили в третий раз. В этот раз по поводу ее заявления о нардепе Пашинском. Выяснили обстоятельства", — сказал Горбатюк.

По его словам, нардеп пришла на допрос без повестки, по приглашению следователя. Других подробностей Горбатюк не сообщил.

На прошлой неделе Савченко рассказала, что видела, как нынешний спикер Верховной рады Андрей Парубий во время Евромайдана привел снайперов в гостиницу "Украина". Позже она уточнила, что имела в виду главу комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности — в ноябре 2013 года стала центром протестов сторонников евроинеграции, а в январе и февраля 2014-го — местом противостояния силовиков и радикалов. Тогда столкновения обернулись десятками жертв.