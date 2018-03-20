СТОКГОЛЬМ, 20 мар — РИА Новости, Людмила Божко. Посол России в Швеции Виктор Татаринцев посетил во вторник в первую половину дня МИД Швеции в связи с российскими обвинениями о том, что королевство могло быть источником вещества, которое использовалось в британском Солсбери при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МИД Швеции.
Посол России Татаринцев, комментируя в интервью Expressen состоявшуюся встречу, сказал, что он объяснил позицию России. "Я считаю, что мы объяснили наши позиции и хорошо, что мы встретились, прояснили позицию", — сказал он, видеозапись его интервью опубликована на сайте издания Expressen.
Посол пояснил, что дело с отравлением следует расследовать в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Он также сказал изданию, что упоминание Швеции и отравляющего вещества не носило характер официального заявления. Вполне возможно, предположил посол, упоминание Швеции было связано с лабораторией в Умео на севере Швеции, где есть разные образцы веществ.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём, комментируя это заявление, назвала его неприемлемым. В своем аккаунте в Twitter она, в частности, написала в конце прошлой недели, что решительно отвергает его и считает необоснованным.
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