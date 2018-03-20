СТОКГОЛЬМ, 20 мар — РИА Новости, Людмила Божко. Посол России в Швеции Виктор Татаринцев посетил во вторник в первую половину дня МИД Швеции в связи с российскими обвинениями о том, что королевство могло быть источником вещества, которое использовалось в британском Солсбери при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МИД Швеции.

"Посол России был вызван сегодня в МИД Швеции в связи с российскими обвинениями об отравляющем веществе", — говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что "каких-либо деталей о встрече мы не даем".

Посол России Татаринцев, комментируя в интервью Expressen состоявшуюся встречу, сказал, что он объяснил позицию России. "Я считаю, что мы объяснили наши позиции и хорошо, что мы встретились, прояснили позицию", — сказал он, видеозапись его интервью опубликована на сайте издания Expressen.

Посол пояснил, что дело с отравлением следует расследовать в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Он также сказал изданию, что упоминание Швеции и отравляющего вещества не носило характер официального заявления. Вполне возможно, предположил посол, упоминание Швеции было связано с лабораторией в Умео на севере Швеции, где есть разные образцы веществ.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что вероятным источником происхождения этого вещества могут быть Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция или США.

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём, комментируя это заявление, назвала его неприемлемым. В своем аккаунте в Twitter она, в частности, написала в конце прошлой недели, что решительно отвергает его и считает необоснованным.