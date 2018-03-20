В Греции по запросу Мальты арестовали россиянку

АФИНЫ, 20 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Греции на основании двух европейских ордеров арестована россиянка Мария Ефимова, сообщила во вторник РИА Новости официальный представитель полиции Греции.

По ее словам, Ефимова сама явилась в полицию.

"Ефимова сама пришла в понедельник вечером в отделение полиции и была арестована, поскольку в отношении нее действуют два европейских ордера, выданных властями Мальты", — сказала представитель полиции.

Он сообщила, что Ефимова, 1982 года рождения, во вторник должна предстать перед прокурором, который и примет решение о ее дальнейшей судьбе.

Ранее СМИ сообщали, что Ефимова три месяца работала в банке Pilatus Bank, зарегистрированном на Мальте, и могла стать источником информации для журналистского расследования. Это расследование могло стать причиной убийства журналистки Дафни Каруаны Гализии. Ее машина была взорвана 16 октября 2017 года в мальтийском селении Бидниджа.

Гализия заявляла о связи премьера Мальты Муската и его жены с компанией, фигурирующей в "панамских документах". Как пишут СМИ, Гализия вела собственные расследования случаев государственной коррупции и публиковала в своем блоге статьи с их результатами, которые иногда набирали по 400 тысяч просмотров в день — больше, чем все газеты Мальты вместе взятые.

Гализия называла одним из своих источников Ефимову.

Банк обвинил Ефимову в растрате, но сама она отвергала все обвинения и выдвинула встречный иск к банку за невыплату зарплаты.