МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Бывший британский дипломат Крейг Мюррей в интервью RT заявил, что правительство Великобритании оказывало давление на группу ученых, изучавших вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

По словам дипломата в отставке, от ученых требовали указать в отчете, что газ, которым был отравлен Скрипаль, был произведен в России. Однако никаких подтверждений этому не было. Из-за этого в деле появилась формулировка "вещество такого класса, который был разработан в России", которую сейчас используют британские чиновники в своих обвинениях в адрес Кремля.

"Пенициллин был изобретен в Шотландии, но это не значит, что весь пенициллин производится там", — привел пример Мюррей.

Эксперт также отметил, что формула вещества, которым предположительно были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, есть в книге, которую можно купить на сайте Amazon. Она была издана 12 лет назад. Поэтому круг возможных авторов покушения должен быть очень широким.

Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва свою причастность к этому категорически отвергает. Премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против России, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Москва приняла аналогичные ответные меры.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". Однако в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.