Меркель надеется, что ЕС не придется реагировать на новые пошлины США

БЕРЛИН, 20 мар – РИА Новости. Ирландия и Германия выступают против протекционистских мер и надеются, что ЕС не придется реагировать на дополнительные пошлины со стороны США, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместном брифинге с ирландским коллегой в Берлине.

"Ирландия и Германия выступают на свободную мировую торговлю, мы не хотим никаких протекционистских мер и хотим действовать в рамках международной системы ВТО. Мы надеемся, что нам не придется реагировать на пошлины, дополнительные пошлины, о которых ведутся переговоры со стороны еврокомиссара (Сесилии Мальмстрем) с американской администрацией", — сказала Меркель.

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом заявил, что США допускают исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят Соединенные Штаты, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

Ранее во вторник Мальмстрем подтвердила свою встречу с министром торговли США Уилбуром Россом в Вашингтоне для обсуждения исключения Евросоюза из-под действия новых пошлин США на импорт стали и алюминия.