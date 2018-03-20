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СМИ: Санчес не сможет претендовать на пост главы женералитета Каталонии

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (519)
16:0320.03.2018
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© AFP 2018 / Gabriel Bouys Глава общественной организации Каталонская национальная Ассамблея Жорди Санчес. Архивное фотоГлава общественной организации Каталонская национальная Ассамблея Жорди Санчес. Архивное фото
© AFP 2018 / Gabriel Bouys

МАДРИД, 20 мар – РИА Новости. Каталонский политик Жорди Санчес откажется от депутатского мандата в парламенте автономного сообщества, что означает, что его кандидатура не будет рассматриваться на пост главы женералитета, сообщает газета Vanguardia.

Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Во вторник Санчес, а также другой каталонский политик Жоаким Форн дают показания в Верховном суде, где рассматривается вопрос об их освобождении из мадридской тюрьмы до рассмотрения дела по существу.

Выступая в суде, адвокат Санчеса заявил, что тот откажется от депутатского мандата и вернется к преподавательской деятельности. В парламент Каталонии бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Санчес был избран от коалиции "Вместе за Каталонию", которая выдвинула его кандидатуру на пост председателя женералитета.

Санчес находится в мадридской тюрьме с 16 октября прошлого года, его подозревают в преступлениях, связанных с делом о так называемом референдумом о независимости, — организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Ранее судья Верховного суда отказался освободить Санчеса, чтобы тот мог принять участие в заседании каталонского парламента по утверждению его кандидатуры. По закону кандидат должен присутствовать на заседании лично.

Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Во вторник прокуратура потребовала оставить в силе тюремное заключение в качестве предварительной меры пресечения в отношении Санчеса и согласилась с освобождением Форна, который ранее отказался от депутатского мандата, при условии выплаты залога в размере 100 тысяч евро.

Кроме того, во вторник бывший член кабинета Карлеса Пучдемона, экс-советник сельского хозяйства Меричель Серрет сообщила, что "Вместе за Каталонию" рассматривает возможность выдвижения на пост главы женералитета кандидатуры бывшего официального представителя правительства Жорди Туруля.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. Позже суд также признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали "за", явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость.

Площадь в Мадриде. Архивное фото
© Fotolia / Ingo Bartussek
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Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря. По их итогам абсолютное большинство в каталонском парламенте получили партии, выступающие за независимость, однако заседание по утверждению главы женералитета до сих пор не проведено.

Изначально партия "Вместе за Каталонию" выдвинула на этот пост Пучдемона, который в результате отказался от возможности занять эту должность, поскольку не может вернуться в Испанию, где выдан ордер на его арест. Затем на должность предложили бывшего главу общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчеса, который находится в тюрьме.

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