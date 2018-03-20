МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе, сообщило местное отделение телеканала NBC.

По данным СМИ, есть "много пострадавших", как минимум трех человек доставили в больницы.

"Привет, Twitter. Я нахожусь в школе Грейт-Миллс. Существует реальная угроза, что выход из школы заблокирован, кто-то уже, возможно, мертв. Пожалуйста, помолитесь за нас", — написала в Twitter одна из учениц.

Hi Twitter. I am in Great Mills HS. My school is on a very real lockdown threat and there’s already someone possibly dead. Please pray for us. — Mollie Davis (@davism0llie) 20 марта 2018 г.

Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил в Twitter "инцидент" в школе Грейт-Миллс и попросил родителей не приводить детей на занятия. В управлении образования округа заверили, что ситуация под контролем.

"Был инцидент со стрельбой в школе Грейт-Миллс. Школа оцеплена, ситуация взята под контроль. Представители офиса шерифа работают на месте", — говорится в сообщении.

School shooting @ Great Mills HS in St Marys Co School on lockdown Parents do NOT go to Great Mills HS to pick up your kids go to Leonardtown HS auditorium instead #MDtraffic #GMW pic.twitter.com/sqqCQ7aNA4 — Julie Wright (@thejuliewright) March 20, 2018

К расследованию подключилось бюро по вопросам табачной и алкогольной продукции, взрывчатых веществ и оружия.

Последний крупный инцидент со стрельбой в школе произошел 14 февраля в Паркленде в шестидесяти километрах к северу от Майами. Полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза. Суд выдвинул против него обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек. Обвинение требует смертной казни.

На прошлой неделе по всей стране школьники вышли на акцию протеста против применения оружия в школе. Очередная масштабная акция — марш в поддержку реформ в области контроля за оружием — запланирована на 24 марта.