Генконсульство в Дубае разъяснило ситуацию вокруг россиянки Стецюк

ДУБАЙ, 20 мар — РИА Новости, Анна Чернова-Салийчук. Российская гражданка Екатерина Стецюк, получившая травму в Дубае, выписана из больницы и останется на территории ОАЭ до окончания расследования инцидента, сообщил РИА Новости вице-консул в Дубае и Северных эмиратах Иван Губанов.

"Шестого марта в генконсульство по линии центрального бюро Интерпола при МВД РФ по городу Иркутску поступили сведения об обращении гражданки России Инги Ивановой относительно пропажи в Дубае ее дочери Екатерины Стецюк 1995 года рождения", — сказал собеседник агентства.

Сотрудники генконсульства РФ разыскали россиянку в больнице, в ходе встречи с дипломатами она сообщила, что прибыла в ОАЭ 16 февраля этого года для участия в видеосъемках в качестве модели по приглашению неустановленных лиц в одной из соцсетей.

"В ночь на 3 марта произошла ссора между Стецюк и ее знакомым (гражданином Пакистана 39 лет), в ходе которой, со слов россиянки, пакистанец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался нанести ей ранения ножом" отметил российский дипломат. Спасаясь, она получила травму позвоночника и внутренних органов.

Российской гражданке сделали две хирургические операции, в настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Гражданин Пакистана был задержан полицией Дубая.

"Генеральное консульство находится на связи с российской гражданкой и ее родственниками, а также с компетентными органами ОАЭ и держит ситуацию под приоритетным контролем. До окончания расследования россиянка должна будет находиться на территории ОАЭ",- заключил дипломат.

Ранее мать пострадавшей девушки Инга Иванова сообщила РИА Новости, что в настоящее время местонахождение ее дочери неизвестно, предположительно, она находится в полиции. Об этом, по словам женщины, ей сообщил юрист, который на месте занимается расследованием событий.

По утверждению Ивановой, обидчик ее дочери нанял адвоката и написал заявление в полицию, где указал, что девушка сама кинулась на него с ножом, а он, защищаясь, вытолкнул ее из окна.

По словам матери и друзей, Екатерина — "очень добрый и мягкий человек". Работая моделью, она финансово поддерживала семью, где растет двухлетний брат. До того, как уехать в Эмираты, работала моделью в Южной Корее — рекламировала товары и участвовала в показах.

Друзья и семья объявили в Facebook сбор средств на лечение девушки.