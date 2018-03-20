Карасин прокомментировал процесс поиска решения приднестровского вопроса

КИШИНЕВ, 20 мар – РИА Новости. Замглавы российского МИД Григорий Карасин заявил во вторник на брифинге, что процесс поиска жизнеспособного решения приднестровской проблемы требует новых импульсов.

"Новых импульсов требует процесс поиска жизнеспособного решения приднестровской проблемы. Хотя в конце года на венской встрече формата "5+2" были достигнуты довольно важные практические договоренности, наверное, надо стремиться к тому, чтобы эти договоренности были реализованы", — заявил Карасин на совместном брифинге с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудором Ульяновски в Кишиневе.

В свою очередь, Ульяновски отметил, что в ходе встречи стороны обсудили решение приднестровского вопроса и участия России в переговорном процессе, "отталкиваясь от того, что все участвующие стороны, начиная с РФ, должны уважать суверенитет и территориальную целостность Молдавии".

"Подчеркну, что вывод военнослужащих и боеприпасов Российской Федерации из приднестровского региона может представлять важный момент в продвижении процесса разрешения конфликта. Эти шаги могут представлять выражение совместного желания укрепить традиционные, дружественные, партнерские отношения между нашими странами и народами… Подтверждаю еще раз заинтересованность в продвижении молдавско-российского диалога", — сказал Ульяновски.

Очередной раунд переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Его итогом стал "Венский протокол", в котором, в частности, до конца февраля стороны запланировали согласовать механизм участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.