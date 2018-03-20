Саркози за решеткой: Каддафи отомстил французскому президенту из могилы

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Судебная полиция Франции задержала бывшего президента страны Николя Саркози по обвинению в незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Несмотря на тесную дружбу в конце нулевых, Саркози отвернулся от своего партнера. Париж сыграл ключевую роль в свержении Каддафи, а сам диктатор после того, как его бронированный кортеж поразила французская ракета, попал в плен к своим противникам и был убит.

В чем обвиняют Саркози

Слухи о том, что Каддафи помог Саркози избраться на высший пост, ходят с 2011 года. В разгар бомбардировок НАТО сын Каддафи Сейф-аль-Ислам публично призвал французского президента "вернуть деньги". В 2012-м впервые назвали сумму — 50 миллионов евро. Французский журнал Mediapart опубликовал соответствующие документы за подписью бывшего главы ливийской спецслужбы Мусы Куссы. Саркози назвал все это подделкой.

В конце 2012 года в деле появились новые фигуранты. На допросе в полиции франко-ливанский миллиардер Зияд Такиеддин сообщил, что был в курсе событий. Вскоре обвинения выдвинули уже против самого Такиеддина. По некоторым сведениям, именно он выступил посредником между Каддафи и Саркози и участвовал в передаче денег. В 2013-м свидетельские показания дал бывший глава всех спецслужб Ливии Абдалла Аль-Сенусси, утверждавший, что лично контролировал передачу пяти миллионов евро от Каддафи к Саркози.

Экс-президент пытался дискредитировать своих обвинителей, указывая на противоречия в их показаниях. До сих пор не ясно, о какой именно сумме идет речь: пять или 50 миллионов. Перевод денег не удалось отследить во французской банковской системе. Саркози настаивает на том, что если бы взятка была, Каддафи легко бы представил соответствующие доказательства, но не сделал этого.

Следствие не исключает, что деньги были переданы Саркози банкнотами. Тому есть косвенное свидетельство: в ходе предвыборной кампании политик арендовал гигантский сейф в одном из французских банков. Другой довод: глава предвыборного штаба Саркози Клод Геан, которого обвиняют в получении части взятки, на протяжении многих лет не снимал наличных со своего счета. Его подозревают в том, что он расплачивался банкнотами Каддафи.

Что грозит Саркози

В соответствии с решением судебной полиции, ближайшие 48 часов экс-президент проведет за решеткой. Если задержание продлят, Саркози сможет выйти на свободу, внеся залог. В апреле в Лондоне решается вопрос об экстрадиции во Францию предпринимателя Александра Джухри, подозреваемого в том, что он, наряду с Такиеддином, выступал посредником между Саркози и Каддафи. Свидетельские показания Джухри могут стать решающими. Все зависит от того, согласится ли он их дать: после ареста в Лондоне бизнесмен слег с сердечным приступом.

Своего суда дожидается и Клод Геан, возможно, вовлеченный в несколько сомнительных сделок, нити от которых ведут на Ближний Восток. Финансовая полиция отследила поступление на счет Геана 500 тысяч евро от малоизвестного коллекционера живописи из Малайзии. Геан утверждает, что продал тому несколько картин XVII века, однако достоверно не установлено, владел ли ими политик вообще. Зато известно, что на счет малазийца накануне сделки переводил крупные суммы предприниматель из Саудовской Аравии.

Суд над Саркози еще не успел начаться, но вокруг этого дела уже происходят подозрительные события. Бывший министр нефти Ливии Шукри Ганем, обвинявший экс-президента в получении взятки от Каддафи, утонул в Австрии, где до этого ему предоставили убежище. Другой приближенный Каддафи, непосредственно распоряжавшийся деньгами, — Бешир Салех, казначей диктатора, был ранен неизвестными в ЮАР.