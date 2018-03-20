Украинское следствие расширило обвинения в отношении Рубана

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Следствие расширило перечень статей, по которым подозревают главу центра освобождения пленных на Украине Владимира Рубана, в частности, дополнив этот список статьей "сговор с целью насильственного захвата государственной власти", сообщил прокурор Генпрокуратуры Украины.
Он сообщил, что перечень вменяемых Рубану обвинений расширен статьями "заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти", "подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя по предварительному сговору лиц", "подготовка к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц" и "содействие ДНР".
Рубан ранее был задержан Службой безопасности Украины при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца.