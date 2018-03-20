Посол Молдавии планирует в ближайшее время вернуться в Россию

КИШИНЕВ, 20 мар – РИА Новости. Посол Молдавии в РФ Андрей Негуца вернется в Москву в ближайшие дни, заявил глава министерства иностранных дел европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновски.

Ранее министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии приняло решение вызвать в Кишинев для консультаций на неопределенный срок посла республики в России из-за ситуации с молдавскими политиками.

"Подчеркиваю наш интерес к развитию молдаво-российского диалога. Один из шагов для этого – отправка в ближайшие дни посла Молдавии в России Андрея Негуцы", — сказал Ульяновски.