Юнкер заявил о важности отношений с Россией для Европы

БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер направил во вторник телеграмму Владимиру Путину с поздравлениями по случаю его победы на президентских выборах в РФ, в которой подчеркнул, что позитивные отношения Евросоюз-Россия критически важны для безопасности в Европе.

"Позитивные отношения между Европейским союзом и Россией критические важны для безопасности на нашем континенте", — говорится в тексте послания, которое зачитал журналистам официальный представитель исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритис Схинас.