Террористы уходят из Facebook в Twitter, считает минюст Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар — РИА Новости. Министр юстиции Израиля Айелет Шакед утверждает, что террористические организации уходят из социальной сети Facebook в микроблог Twitter, руководство которого, по ее словам, игнорирует призывы к удалению экстремистского контента.

Она дала высокую оценку сотрудничеству с Facebook, а Тwitter пригрозила действиями юридического характера.

"Террористические организации переключаются в своей деятельности с Facebook на Twitter. Причина проста: Facebook эффективно реагирует на наши просьбы об удалении террористических материалов, а Twitter их игнорирует", — написала она в микроблоге Twitter.

Газета "Гаарец" сообщила, что министр подняла эту тему на состоявшейся накануне в Иерусалиме встрече с региональным директором по политике Facebook Дельфин Рэйр.

Около года назад, в разгар очередного обострения конфликта с палестинцами и волны "террора одиночек", израильские министерства юстиции и внутренней безопасности инициировали так называемый "закон о Фейсбуке", который позволял бы местным судам выдавать предписания сайтам, включая Facebook, YouTube и Google, об удалении контента с признаками подстрекательства к терроризму и насилию.

Инициатива до сих пор не утверждена парламентом, и власти решают такие задачи путем переговоров с американскими интернет-гигантами. По оценкам, которые озвучивала ранее Шакед, Facebook удаляет 95% постов, на которые обращает его внимание Израиль.

"Мы назвали его "законом о Фейсбуке", хотя, по правде, следовало бы называть "законом о Твиттере", — цитируют министра газета "Гаарец".