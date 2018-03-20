Президент Словакии отказался утвердить новое правительство

ПРАГА, 20 мар – РИА Новости. Словацкий президент Андрей Киска заявил во вторник, что пока не будет утверждать новый состав правительства, поскольку не удовлетворен некоторыми предложенными кандидатурами на посты министров.

Серьезный политический кризис разразился в Словакии три недели назад после убийства журналиста Яна Куциака и его невесты. Куциак длительное время вел расследования о связях мафиозных структур с политиками. Профессиональная деятельность журналиста рассматривается в ходе расследования в качестве основного мотива убийства.

После неоднократных массовых манифестаций в 50 городах республики и во многих зарубежных странах, критики со стороны Европарламента и требований оппозиционных партий в течение минувшей недели ушли в отставку обвиняемые в затягивании расследования трагедии и создании условий в республике для коррупции и мафиозных структур сначала глава МВД и некоторые сотрудники аппарата правительства, а затем премьер и лидер правящей партии "Курс — социальная демократия" (КСД) Роберт Фицо.

В понедельник член руководства КСД и бывший вице-премьер Петер Пеллегрини, которому президент поручил формирование нового состава правительства, представил Киске список кандидатов на посты министров. Однако некоторые из них сразу вызвали недоумение у лидеров оппозиционных партий и в СМИ из-за своих тесных контактов с ушедшими в отставку политиками.

"Самое последнее, в чем мы сейчас нуждаемся – это дальнейшие бесконечные дискуссии и подозрения о том, кто с кем вместе ездил на мотоциклах, отмечал дни рождения или другие спекуляции о персональных связях. Как глава государства, я этого не допущу", — заявил президент, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

По словам Киски, он пояснил кандидату в премьеры Пеллегрини свои возражения по отдельным представителям предложенного нового состава кабинета и предложил к пятнице выработать новый состав правительства.