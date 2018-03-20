Савченко грубо потроллила депутатов "взрывом" Рады

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В сети набирает популярность видео, где Надежда Савченко какое-то время стоит на фоне сессионного зала Верховной рады, а затем говорит: "Ба-бах, що, всра*ися?".

По словам пресс-секретаря политика Татьяны Проторченко, этот ролик нельзя трактовать как угрозу.

"Дети играются пистолетами — это угроза или нет? Не надо искать дополнительный смысл там, где его нет. Весь смысл показан таким, каким он есть", — сказала она изданию InfoResist.

Все происходящее в Раде абсурдно, добавила Проторченко.

"То, как люди себя ведут. Они оторвались от земли", — отметила она.

На прошлой неделе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он уже внес в Раду представление на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

В ответ Савченко заявила, что на Украине "только ленивый не думал взорвать администрацию президента или парламент".

В этот же день СМИ сообщили, что депутат якобы пришла на парламентскую сессию с оружием и гранатами, из-за чего ее вывели из зала. В управлении государственной охраны Украины затруднились подтвердить эту информацию, так как обыскивать депутатов не разрешается.

По словам самой Савченко, у нее есть наградной пистолет и она вправе его носить.