Украину используют в борьбе против России, заявил Володин

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Украина все больше выходит из международного правового поля, ей это прощают, потому что её используют, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, говоря о ситуации вокруг выборов президента РФ.

"Украина все больше выходит из международного правового поля. Совершенно очевидно, она себя противопоставляет и Европейскому Союзу, и мировому сообществу. Любой другой стране наверняка бы мировое сообщество просто это не простило", — сказал Володин журналистам в понедельник.

"Украине это прощают лишь по одной причине, что ее используют, в том числе в борьбе против России, для того чтобы ослабить Россию", — добавил он.