Высылаемые российские дипломаты покинули посольство в Лондоне

ЛОНДОН, 20 мар — РИА Новости, Мария Табак. Высылаемые российские дипломаты и их семьи покинули посольство в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости.
Посол в Лондоне Александр Яковенко приедет в аэропорт, чтобы лично попрощаться с уезжающими дипломатами.
Всего Лондон высылает 23 сотрудника посольства. Этот шаг власти объяснили возможной "причастностью России" к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Включая членов семей, Соединенное Королевство покинут порядка восьмидесяти человек.
Британские дипломаты, высылаемые из Москвы в рамках ответных мер, вернутся на родину в ближайшие дни.
Дело Скрипаля
Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.
Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва, однако доказательств в пользу этой версии до сих пор не привел. Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в том числе о высылке 23 дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.
Владимир Путин заявил, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Он подчеркнул, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.