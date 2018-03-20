В ООН заявили о массовых нарушениях прав человека в Турции

ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Продолжение действия режима чрезвычайной ситуации в Турции привело к массовым нарушениям прав человека, а характер выпускаемых декретов указывает на возможное злоупотребление властью с целью искоренения неугодной точки зрения в стране, говорится в докладе офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном во вторник.

Документ был подготовлен на основе анализа ситуации в стране в период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

В тексте отмечается, что ставшие обыденными продления действия режима чрезвычайного положения привели к серьезным нарушениям прав людей. Это, в честности, незаконное лишение права на работу, свободу передвижения, а также пытки, плохое обращение, произвольные задержания, ограничение права на свободы собрания и выражение мнения. Продолжение действия режима ЧС может иметь долгосрочное влияние на социально-экономическую и институционную ситуацию в государстве.

Эксперты признают, что вследствие попытки военного переворота 15 июля 2016 года Турция столкнулась с большими проблемами, однако "количество, частота выпуска и отсутствие связей с угрозами национальной безопасности некоторых декретов указывает на то, что силы, задействованные при ЧС, используются для подавления любой формы критики или несогласия с правительством".

УВКПЧ ООН в этой связи подчеркивает, что меры, ограничивающие права граждан в режиме чрезвычайной ситуации, должны ограничиваться строго до того уровня, который крайне необходим в данной ситуации. Меры должны быть пропорциональны, и ограничены в сроке их действия, географическом охвате и объеме.

По мнению экспертов ООН, Турция должна полностью прекратить действие режима ЧС, возобновить нормальную работы своих институтов и отозвать все законодательство, которое не соответствует международным обязательства Турции в области прав человека, включая выпущенные декреты. Необходимо также расследовать все случаи нарушений прав человека в стране за период действия ЧС, и рассмотреть вопрос о компенсации пострадавшим.