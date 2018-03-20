МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. При организации и проведении президентских выборов на Украине в 2019 году одним из самых интересных вопросов станет, будет ли проходить голосование на территории России и в Польше, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров.

"Как будут организовывать голосование в 2019 году, будут ли его проводить за границей, в Польше и в России? … Поэтому, если будет организовано в 2019 году голосование за рубежом на украинских выборах, то с точки зрения профессионала, будет интересна организация выборов в Польше и в России. Сколько будет открыто участков, где будут участки, сколько внесено в списки, сколько проголосует реально? Потому что это очень большие зарубежные диаспоры", — сказал Чуров.

Он добавил, что на Украине уже был прецедент, когда в 2004 году при переголосовании второго тура президентских выборов запретили голосование за рубежом, и если человек хотел проголосовать, он должен был приехать на Украину. "Между вторым туром и переголосованием второго тура, изменили законодательство. Хотя это не соответствует международным стандартам, скажем так", — пояснил Чуров.

При этом он отметил, что про возможное наблюдение за сами выборами пока говорить рано. " Я сам наблюдал за выборами на Украине много раз. С большим уважением отношусь к моим коллегам – бывшему председателю Центризбиркома профессору Владимиру Шаповалу и нынешнему председателю Михаилу Охендовскому. Они в очень не простых условиях как-то организуют выборы", — добавил Чуров.

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