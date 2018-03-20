МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. При организации и проведении президентских выборов на Украине в 2019 году одним из самых интересных вопросов станет, будет ли проходить голосование на территории России и в Польше, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров.
Он добавил, что на Украине уже был прецедент, когда в 2004 году при переголосовании второго тура президентских выборов запретили голосование за рубежом, и если человек хотел проголосовать, он должен был приехать на Украину. "Между вторым туром и переголосованием второго тура, изменили законодательство. Хотя это не соответствует международным стандартам, скажем так", — пояснил Чуров.
При этом он отметил, что про возможное наблюдение за сами выборами пока говорить рано. " Я сам наблюдал за выборами на Украине много раз. С большим уважением отношусь к моим коллегам – бывшему председателю Центризбиркома профессору Владимиру Шаповалу и нынешнему председателю Михаилу Охендовскому. Они в очень не простых условиях как-то организуют выборы", — добавил Чуров.