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Экс-глава ЦИК раскритиковал заявления США о "российском вмешательстве"

12:4120.03.2018
(обновлено: 13:17 20.03.2018)
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Разговоры США о вмешательстве России в американские выборы по сравнению с их "профессиональной работой" во внутренних делах других государств – ерунда, считает посол по особым поручениям МИД России, экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров.

Владимир Чуров. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Чуров оценил влияние разговоров о "вмешательстве России" на западные выборы
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.

Чуров в интервью РИА Новости заявил, что не хочет даже комментировать сообщения властей США, которые постоянно говорят о вмешательстве России в американские выборы. "По сравнению с той профессиональной работой по вмешательству во внутренние дела государств, которые официально входят в политику США, все остальное – это ерунда", — отметил посол по особым поручениям МИД.

Кроме того Чуров прокомментировал публикацию в газете Washington Post, заявляющей, что следствие по "делу РФ" изучает приглашение Трампа Путину на конкурс "Мисс Вселенная" в 2013 году.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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"Я недавно прочитал, но надо проверить, действительно ли это так, что прокурор, расследующий так называемое вмешательство России в выборы США, исследует приглашение (от Трампа Путину) на конкурс "Мисс Вселенная". Оценка этих действий может быть однозначной: в Петербурге – это Кащенко, а в Москве – больница имени Алексеева", — сказал Чуров.

Ранее газета Washington Post сообщила, что нынешний президент США Дональд Трамп в 2013 году написал личное письмо российскому президенту Владимиру Путину с приглашением стать гостем конкурса "Мисс Вселенная", который тогда проходил Москве. Сообщается, что письмо, известное как первая попытка Трампа установить прямые контакты с Путиным, было передано команде, расследующей так называемое "российское вмешательство" на президентских выборах в США в 2016 году. Было ли это письмо доставлено президенту РФ, и ответил ли он на него, неизвестно, отмечает газета.

Молодые люди в национальных флагах США и России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Эксперт рассказал, что мешает улучшению отношений России и США
Позже комитет палаты представителей конгресса США по разведке объявил, что завершил расследование о "вмешательстве" России в американские президентские выборы и не нашел свидетельств сговора кампании Дональда Трампа с Москвой. При этом лидер демократов в комитете Адам Шифф уже выступил с критикой этого решения, обвинив республиканцев в защите своего президента, но пока не смог предложить ничего другого.

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

Читайте полный текст интервью с Владимиром Чуровым >>

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Расследование "российского вмешательства"
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