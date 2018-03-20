Экс-глава ЦИК раскритиковал заявления США о "российском вмешательстве"

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Разговоры США о вмешательстве России в американские выборы по сравнению с их "профессиональной работой" во внутренних делах других государств – ерунда, считает посол по особым поручениям МИД России, экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров.
Чуров в интервью РИА Новости заявил, что не хочет даже комментировать сообщения властей США, которые постоянно говорят о вмешательстве России в американские выборы. "По сравнению с той профессиональной работой по вмешательству во внутренние дела государств, которые официально входят в политику США, все остальное – это ерунда", — отметил посол по особым поручениям МИД.
Кроме того Чуров прокомментировал публикацию в газете Washington Post, заявляющей, что следствие по "делу РФ" изучает приглашение Трампа Путину на конкурс "Мисс Вселенная" в 2013 году.
Ранее газета Washington Post сообщила, что нынешний президент США Дональд Трамп в 2013 году написал личное письмо российскому президенту Владимиру Путину с приглашением стать гостем конкурса "Мисс Вселенная", который тогда проходил Москве. Сообщается, что письмо, известное как первая попытка Трампа установить прямые контакты с Путиным, было передано команде, расследующей так называемое "российское вмешательство" на президентских выборах в США в 2016 году. Было ли это письмо доставлено президенту РФ, и ответил ли он на него, неизвестно, отмечает газета.
Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".