В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации против республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (188)

ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию с подрывом склада боеприпасов, чтобы обвинить самопровозглашенную ДНР в организации терактов, заявил журналистам замглавы оперативного командования республики Эдуард Басурин.

По его словам, сейчас украинская комиссия проверяет полевые артиллерийские склады на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Как подчеркнул Басурин, на самом деле украинское командование подбирает склад, который уничтожат силовики. Обвинить же в этом планируется "диверсантов из ДНР".

"Мы не исключаем, что для создания ложных доказательств причастности к этому наших вооруженных сил на месте подрыва и пожара будут найдены останки "диверсантов", из числа похищенных ранее боевиками ВСУ людей", — заявил он.

По мнению Басурина, списанное на теракт вооружение Киев может продать террористам, "действующим на Ближнем Востоке и Африке".

Он добавил, что ДНР не занимается террором и диверсиями и любые подобные обвинения — "заведомо ложные и сфальсифицированные".

Ранее в ДНР заявили о взрыве склада боеприпасов в районе подконтрольного Киеву поселка Опытное. В республике отметили, что истинные причины взрыва склада (чрезмерное накопление боеприпасов на складах, халатное хранение взрывчатых средств, грубое нарушение элементарных мер безопасности) силовики хотели скрыть, попытавшись спровоцировать ополчение ДНР на ответный огонь.

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.