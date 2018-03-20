В Литве вандалы вновь осквернили памятник советским активистам

ВИЛЬНЮС, 20 мар — РИА Новости. Памятник жертвам послевоенного периода, установленный в деревне Грибине Мариямпольского самоуправления, снова осквернен, сообщила пресс-служба комиссариата полиции Мариямпольского района.

В феврале литовская полиция расследовала обстоятельства акта вандализма в отношении памятника жертвам послевоенного периода, установленного в деревне Грибине. Тогда на памятнике появились четыре пятиконечные звезды и свастика, нарисованная красной краской. Памятник жертвам послевоенного периода установлен на месте гибели 20 советских активистов, которые были расстреляны во время засады представителями антисоветского подполья 4 июня 1946 года.

"В воскресенье было получено сообщение от старосты местечка Шунскяй Мариямпольского самоуправления о том, что в 10.30 было замечено, что памятник советским активистам окрашен красной краской", — говорится в сообщении комиссариата полиции.

Оскверненный в феврале памятник в деревне Грибине за короткий срок был приведен в порядок, после чего мэр Мариямпольского самоуправления Ирена Лунскене заявила, что данный монумент должен быть демонтирован, "так как в будущем возможно повторение актов вандализма в отношении него".

Муниципалитет рассматривал вариант передачи памятника литовскому Груто парку, в котором экспонируются советские памятники.