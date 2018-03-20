Отношения США и Саудовской Аравии не являются делом России, заявил Песков

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Визит принца Саудовской Аравии в Вашингтон является отношениями друг с другом третьих стран, которые Москва уважает, но для РФ приоритетным остается выстраивание дальнейших отношений с Королевством и реализация достигнутых ранее договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Визит саудовского принца в Вашингтон — это вопрос двусторонних саудовско-американских отношений. Мы с уважением относимся к отношениям друг с другом третьих стран", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о предстоящем визите принца Саудовской Аравии в США, в рамках которого, как сообщали в Вашингтоне, его могут настроить против РФ.

В свою очередь он подчеркнул, что для России приоритетным остается выстраивание и развитие отношений с Эр-Риядом.

"В свою очередь для нас главным является это выстраивание и развитие наших добрых отношений с Эр-Риядом, реализация тех договоренностей и тех пониманий, которые были достигнуты в ходе недавнего визита в Российскую Федерацию короля Саудовской Аравии. Мы высоко ценим эти результаты. В настоящий момент мы исходим из того, что Эр-Рияд и Москва имеют политическую волю и намерение прилагать все усилия для того, чтобы все эти договоренности были реализованы и чтобы мы на взаимовыгодной основе развивали наши отношения", — подчеркнул Песков.