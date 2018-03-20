МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Под предлогом мифического российского вмешательства некоторые страны начинают делать свои выборы менее прозрачными, урезая возможности наблюдателей, ограничивая доступ к информации, в том числе, в интернете, считает посол по особым поручениям МИД России, экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров.
По его мнению, "российское вмешательство" – только предлог, "причина этого в желании сохранить большинство правящей партии всеми способами, в том числе, делая выборы непрозрачными".
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.
Подробнее о процедуре выборов президента в Российской Федерации читайте в справке РИА Новости >>