МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Под предлогом мифического российского вмешательства некоторые страны начинают делать свои выборы менее прозрачными, урезая возможности наблюдателей, ограничивая доступ к информации, в том числе, в интернете, считает посол по особым поручениям МИД России, экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров.

"Дистанционное наблюдение сейчас гораздо эффективнее в большинстве стран. Единственное, что может в дальнейшем осложнить эту работу – это то, что под предлогом мифического российского вмешательства некоторые страны начинают, мягко говоря, делать выборы менее прозрачными", — сказал Чуров в интервью РИА Новости.

По его мнению, "российское вмешательство" – только предлог, "причина этого в желании сохранить большинство правящей партии всеми способами, в том числе, делая выборы непрозрачными".

Чуров пояснил, что под непрозрачными выборами подразумевает урезание возможностей наблюдателей и СМИ, ограничение доступа к информации, в том числе, в интернете. "Принцип прозрачности выборов должен действовать внутри страны, он, прежде всего, ориентирован на своего собственного избирателя", — полагает экс-глава ЦИК РФ.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.

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