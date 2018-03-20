"Я не могу спать". Бывшие узники Абу-Грейб рассказали о пытках

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Бывшие заключенные печально известной тюрьмы Абу-Грейб в Ираке в 15-летнюю годовщину начала американскими военными операции "Шок и трепет" рассказали видеоагентству Ruptly о пережитых ужасах.

Четыре бывших узника рассказали о кошмарах, которые до сих пор не получилось забыть. По словам одного из заключенных, его пытали водой и теперь он не может спокойно мыться. Другой узник рассказал, что из его рук достали медицинские протезы без наркоза. На заключенных натравливали собак, их пинали ногами, но, в первую очередь, "уничтожали психологически", пояснили герои интервью.

Бывшие заключенные признались, что после освобождения продолжали испытывать страх, даже если случайно сталкивались в военнослужащими США в общественных местах.

© AP Photo Американский военный и заключенный тюрьмы Абу-Грейб в Багдаде, Ирак. 2003 © AP Photo Американский военный и заключенный тюрьмы Абу-Грейб в Багдаде, Ирак. 2003

"Каждый раз, когда я встречал их на улице — я испытывал страх, боялся вернуться на то же место, вспоминая пытки", — пояснил один из героев.

"Когда пришли американцы, мы думали, что они избавят нас от преступного режима, но получилось наоборот: они оказались убийцами, главным мировым преступником; в них нет ничего человеческого" — рассказал еще один узник.

"Я не могу спать — постоянно вижу пытки и слышу крики", — признался другой.

В 2003 году американские войска начали операцию "Шок и трепет", которая позже получила название "Иракская свобода".

После вторжения США тюрьма Абу-Грейб, расположенная в одноименном городе недалеко от Багдада, стала основным местом содержания иракцев, обвиненных в преступлениях против сил западной коалиции. К заключенным применялись пытки, многие погибли.

Виновными по обвинениям, связанным с инцидентами в Абу-Грейб, признали только 12 военнослужащих. Они получили различные тюремные сроки. При этом суд не нашел в произошедшем вины высокопоставленных сотрудников Пентагона.