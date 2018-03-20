Власти Малайзии прокомментировали заявления инженера о пропавшем Boeing

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Власти Малайзии назвали безосновательными утверждения австралийского инженера Питера Макмэхона, заявившего о нахождении обломков малайзийского самолета Boeing 777-200, пропавшего в марте 2014 года на пути из Куала-Лумпура в Пекин, сообщает местная газета New Straits Times.

"Управление признало статью (заявления Макмэхона) безосновательной, так что не нужно вводить людей в заблуждение", — заявил министр транспорта страны Лиоу Тионг Лайя на полях парламентского заседания в понедельник. По его словам, поисковая операция "по-прежнему проводится в южной части Индийского океана".

Глава управления гражданской авиации королевства Азхаруддин Абдул Рахман также назвал необоснованными утверждения австралийца. По его словам, команда, занимавшаяся поисками самолета, знакома с докладом "MH370 найден на Google Earth".

По данным британского таблоида Daily Star, 64-летний Макмэхон заявил, что внимательно изучил карты NASA и Google и определил, что обломки находятся в 10 милях (16 км) от острова Раунд, недалеко от Маврикия. Инженер утверждает, что специалисты, которые занимались поиском лайнера, не обследовали эту территорию. Он сказал, что направил результаты своих исследований в управление транспортной безопасности Австралии (ATSB). По его словам, власти "не хотят найти его (самолет), так как он испещрен дырами от пуль, а если это обнаружится, начнется еще одно расследование".

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.

Американская компания Ocean Infinity в начале августа прошлого года предложила свои услуги в проведении поисковой операции родственникам пассажиров пропавшего лайнера. Компания занимается исследованиями морского дна и проводит поиски на большой глубине с использованием аппаратуры, работающей в автономном режиме, сотрудничает с частными корпорациями и исследовательскими проектами. Компания согласилась взять плату за услуги только в случае обнаружения корпуса лайнера.