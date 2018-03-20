Глава МИД Индии подтвердила гибель 39 рабочих, похищенных боевиками в Ираке

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мар — РИА Новости, Евгений Орел. Тридцать девять индийских рабочих, похищенных боевиками террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) на территории Ирака в 2015 году, найдены убитыми, сообщила глава МИД Индии Сушма Сварадж.

Рабочие, которые были наняты одной из строительных компаний для сооружения объектов вблизи Мосула, попали в плен вскоре после захвата исламистами этого города и прилегающих к нему территорий. Несмотря на переговоры, которые на протяжении долгого времени вело индийское правительство с целью освобождения своих граждан, ни один из 39 индийцев не был отпущен на свободу.

"Изначально в иракском Мосуле террористическая организация ИГ* похитила 40 индийских граждан, однако одному из них удалось сбежать, выдав себя за мусульманина из Бангладеш. Остальные 39 человек были доставлены в тюрьму "Бадуш" (расположена в западном пригороде Мосула — ред.) и убиты", — заявила Сварадж, выступая перед членами верхней палаты парламента Индии.

По словам министра, в ходе поисковой операции стало известно, что неподалеку от тюрьмы находится массовое захоронение, куда боевики свозили тела убитых ими пленников. Эту информацию сообщили профильным службам местные жители, а ее достоверность была подтверждена результатами проведенного радиолокационного зондирования местности.

Вслед за этим по запросу Индии правительство Ирака эксгумировало останки погибших. Анализ ДНК, а также изучение личных вещей погибших позволили установить, что речь идет о тех самых 39 индийских рабочих, похищенных террористами в 2015 году. Ожидается, что в ближайшее время за останками вылетит спецборт, после чего они будут захоронены на индийской земле.

*Террористическая организация, запрещенная в России