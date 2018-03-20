Писательница Абгарян о Нагорном Карабахе: любой конфликт можно решить

ПАРИЖ, 20 мар – РИА Новости. Карабахский конфликт можно решить, однако для этого потребуется время, считает российская писательница армянского происхождения Наринэ Абгарян.
Писательница, ставшая свидетельницей Карабахской войны, в январе 2018 года выпустила сборник рассказов "Дальше жить", включающий в себя 30 рассказов об этом конфликте.
"Я хотела написать историю о людях, которые пережили эту войну. В Берде (родной город Наринэ Абгарян – прим. ред.) я вижу тех, кто выжил, кто остался – это, по сути, искалеченные люди. Мне хотелось написать именно о них", – отметила Абгарян.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.