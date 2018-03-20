Писательница Абгарян о Нагорном Карабахе: любой конфликт можно решить

ПАРИЖ, 20 мар – РИА Новости. Карабахский конфликт можно решить, однако для этого потребуется время, считает российская писательница армянского происхождения Наринэ Абгарян.

"Любой конфликт можно решить. Этот регион очень неспокойный, там много игроков, много интересов. Очень хотелось бы надеяться, что все закончится хорошо, но, к сожалению, я думаю, этот конфликт будет еще долго тлеть", – рассказала она в интервью РИА Новости.

Писательница, ставшая свидетельницей Карабахской войны, в январе 2018 года выпустила сборник рассказов "Дальше жить", включающий в себя 30 рассказов об этом конфликте.

"Я хотела написать историю о людях, которые пережили эту войну. В Берде (родной город Наринэ Абгарян – прим. ред.) я вижу тех, кто выжил, кто остался – это, по сути, искалеченные люди. Мне хотелось написать именно о них", – отметила Абгарян.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.