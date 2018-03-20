В Тихом океане нашли обломки американского крейсера времен Второй мировой

Обломки от USS Juneau, корабля ВМС США, затопленного японскими торпедами 76 лет назад, обнаруженного в южной части Тихого океана. 19 марта 2018

Обломки от USS Juneau, корабля ВМС США, затопленного японскими торпедами 76 лет назад, обнаруженного в южной части Тихого океана. 19 марта 2018

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Поисковая экспедиция, спонсируемая одним из основателей Microsoft Полом Алленом, обнаружила в южной части Тихого океана обломки американского легкого крейсера USS Juneau ("Джуно"), утонувшего в ходе битвы за Гуадалканал во время Второй мировой войны, сообщается на сайте миллиардера.

Фрагменты корабля были обнаружены 17 марта на глубине 4,2 тысячи метров недалеко от побережья Соломоновых островов. После того как автономное подводное устройство на поисковом судне RV Petrel установило местонахождение обломков крейсера, направленный в район поисков дистанционно управляемый аппарат подтвердил их принадлежность кораблю.

"Обнаружение USS Juneau в День святого Патрика – неожиданное совпадение для братьев Салливан и других военнослужащих, пропавших 76 лет назад", — сказал руководитель подводных операций Роберт Крафт.

Американский крейсер USS Juneau пошел ко дну во время битвы за Гуадалканал 13 ноября 1943 года после удара японской торпеды. В результате взрыва на борту корабля погибли практически все члены экипажа, включая известных братьев Салливан. По некоторым данным, американцам удалось спасти около 115 человек с утонувшего крейсера, из которых только 10 остались в живых через восемь дней после трагедии. После гибели пятерых братьев Салливан, служивших на крейсере Juneau, министерство обороны США стало придерживаться так называемой политики "последнего выжившего", согласно которой члены семьи, уже потерявшей своих родных на военной службе, освобождены от призыва.

WWII ship USS Juneau located by #RVPetrel on St. Patrick’s Day—unexpected coincidence since she is best known for the Sullivans, all 5 brothers were lost, along with the other 682 sailors. Only 10 survived the sinking by Japanese torpedoes. https://t.co/FOkRwR6FXc pic.twitter.com/1PZjNP1uHd — Paul Allen (@PaulGAllen) 19 марта 2018 г.

Экспедиция, спонсируемая Алленом, занимается поиском и исследованием военных кораблей, имеющих историческое значение, и других важных артефактов. Но борту экспедиционного поискового судна RV Petrel находится специальное подводное оборудование, способное погружаться на глубину до 6 тысяч метров. За почти два года экспедиции удалось обнаружить обломки четырех американских кораблей и фрагменты японского и итальянского судна. В марте текущего года у берегов Австралии миссия обнаружила обломки американского авианосца Lexington времен Второй мировой войны.