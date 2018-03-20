В Кении умер последний самец северного белого носорога

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Кении в возрасте 45 лет умер последний самец северного белого носорога, сообщается в микроблоге заповедника Ol Pejeta в Twitter.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 марта 2018 г.

"Все мы в Ol Pejeta опечалены смертью Судана. Он был отличным представителем своего вида, и мы будем помнить его за тут работу, которую он проделал, чтобы обратить внимание общественности по всему миру на то затруднительное положение, в котором находятся не только носороги, но и тысячи других вымирающих видов в результате разрушительной деятельности людей", — заявил генеральный директор заповедника Ричард Винь (Richard Vigne).

Теперь на планете осталось лишь две самки этого вида: дочь и внучка Судана — Наджин и Фату.

Как сообщает заповедник, единственной надеждой на продолжение вида является разведение потомства путем экстракорпорального оплодотворения с использованием яйцеклеток оставшихся самок и сохранившихся сперматозоидов мужских особей. Суррогатными матерями могут стать самки южного белого носорога.

Белый носорог — крупнейший представитель носорогов и второе по величине животное после слона, проживающее на суше. Есть два подвида – южный и северный. Южные белые носороги обитают в ЮАР, Намибии, Зимбабве и Мозамбике. Оба вида находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства.