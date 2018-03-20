Токио надеется, что приезд Абэ в Россию придаст импульс развитию отношений

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Токио рассчитывает, что визит премьер-министра Синдзо Абэ 25-26 мая придаст мощный импульс развитию российско-японских отношений, заявил в интервью РИА Новости посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

"На 25-26 мая намечен визит премьер-министра Абэ в Россию. Мы ожидаем, что этот визит придаст большой импульс развитию японо-российских отношений в целом", — сказал Кодзуки.

По его словам, Синдзо Абэ станет первым японским премьер-министром, который выступит с речью на пленарном заседании ПМЭФ. В этом году, как напомнил Кодзуки, Япония будет страной-гостем этого форума. В рамках ПМЭФ будет работать японский павильон, запланирован также диалог между представителями деловых кругов Японии и России, добавил глава дипмиссии.

По мнению Кодзуки, взаимодействие между Японией и Россией в экономической сфере развивается беспрецедентными темпами в рамках "Плана сотрудничества" из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Абэ. "Наш товарооборот в 2017 году увеличился на 25% по сравнению с предыдущим годом. Мы будем активно продвигать проекты, которые дают возможность реально почувствовать пользу от сотрудничества с Японией для российских граждан. При этом особое внимание будет уделяться развитию цифровой экономики и повышению производительности труда", — сказал он.

Кроме того, как отметил Кодзуки, сейчас согласовывается участие лидеров двух стран в совместной церемонии открытия "Года Японии в России" и "Года России в Японии", которая состоится 26 мая в Большом театре.

В рамках перекрестного года России и Японии пройдут почти полторы сотни мероприятий, которые охватывают самые разные области. Проект перекрестного года расширит и обогатит представления двух народов друг о друге и придаст импульс дальнейшему сотрудничеству в таких сферах, как экономика и атомная энергетика, наука и технологии, изобразительное искусство и кино, театральное искусство и спорт — от боевых искусств до парусного и конного спорта, в котором Япония будет представлена традиционной стрельбой из лука конных всадников, образование и туризм, оборона и безопасность, информационные технологии, космос, опера и балет.

Планируется проведение мастер-классов: от уже ставших традиционными мастер-классов Академии русского балета им. А.Я. Вагановой до мастер-класса по сосудистой хирургии на базе ГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе" с участием специалистов Тэйсинкай из города Саппоро.

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