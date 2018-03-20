Силовики один раз за сути нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (187)

ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"За прошедшие сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Красный Октябрь, по которому противник вел обстрел из зенитных установок, а также крупнокалиберного стрелкового оружия", — сказал представитель оперативного командования.