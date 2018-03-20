В ЛНР не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ четвертые сутки подряд

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (187)

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики четвертые сутки не фиксирует обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В ведомстве уточнили, что режим тишины сохраняется в республике четвертые сутки подряд.

Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки один раз открывали огонь по их позициям, один военный получил ранение.

Как сообщает во вторник пресс-центр военной операции силовиков, за прошедшие сутки зафиксирован "один обстрел опорных пунктов сил АТО на донецком направлении".

"В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.