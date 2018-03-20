В МИД Украины раскритиковали Запад за позицию по Крыму

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ряд западных стран готовы не замечать присоединение Крыма к России ради поддержания отношений с Москвой, написал постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Дипломат сравнил отношение Запада к воссоединению Крыма с Россией с позицией ряда стран по вхождению в состав СССР прибалтийских республик.

"У ряда наших искренне дружеских партнеров сейчас растет соблазн относиться к Крыму по балтийской модели. Ряд стран Запада не признавал оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году. Даже после Второй мировой войны не признавали. Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик нет", — написал Кулеба.

Украинский постпред посетовал на то, что сторонники такого подхода не стремятся "активно противодействовать оккупации" и вспоминают об "аннексии" лишь в ее годовщину.

"Поэтому Украина на всех уровнях — от президента до посла — постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать. Активно противодействовать аннексии и приближать деоккупацию", — резюмировал дипломат.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За это решение проголосовали более 95% жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что Крым стал российским в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.