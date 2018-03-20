Молдавия остается надежным партнером России, заявил Додон

КИШИНЕВ, 20 мар — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что на встрече с послом России Фаритом Мухаметшиным заверил его, что Кишинев остается надежным партнером Москвы во всех областях сотрудничества.

"Российская Федерация является гарантом обеспечения мира в различных частях света, а Молдавия была и остается надежным партнером России во всех областях сотрудничества: экономической, политической и социальной, независимо от действий некоторых политиков Кишинева. Заверил, что Россия по-прежнему является стратегическим партнером нашей страны", — сказано в сообщении.

Также на встрече президент передал послу официальное поздравление в связи с победой Владимира Путина на выборах.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря 2016 года. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Он неоднократно заявлял, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".