Венесуэла считает новые санкции США преступлением против человечности

МЕХИКО, 20 мар – РИА Новости. Венесуэла осудила новые санкции со стороны США, введенные против страны и финансово-экономической системы, назвав их преступлением против человечности.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым запрещает гражданам и юридическим лицам США какие-либо операции с криптовалютами Венесуэлы, а Минфин США внес четырех действующих и бывших чиновников из Венесуэлы в список санкций.

"Своими действиями администрация Трампа, по словам специального докладчика ООН Альфреда де Заяса, совершает преступление против человечности, которое может быть заявлено в Международный уголовный суд как нарушение статьи 7 Римского статута", — говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

По мнению официального Каракаса, односторонние санкции США нарушают устав ООН и принципы международного права, определяющие цивилизованные отношения между суверенными государствами. "Они являются новой имперской агрессией, ориентированной на финансовое преследование и экономический бойкот, имеющие целью внести хаос в нашу экономику и разрушить волю нашего народа к свободе, миру и надежде", – говорится в коммюнике.