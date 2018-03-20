В Пекине завершилась сессия Всекитайского собрания народных представителей

ПЕКИН, 20 мар — РИА Новости. Первая сессия главного законодательного органа Китая — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва завершилась в Пекине во вторник выступлением переизбранного на второй срок на должность председателя КНР Си Цзиньпина, принятием госбюджета страны, плана экономического развития и ряда других документов.
Китайский лидер призвал всех законодателей и сотрудников госорганов всегда ставить на приоритетное место нужды народа, "самоотверженно" работать ради того, чтобы удовлетворить интересы людей и сделать их счастливее.
Сессия открылась в китайской столице 5 марта и по целому ряду параметров отличалась от тех, что проходили ранее. Сессия ВСНП 2018 года продолжалась на 5 дней дольше обычного из-за довольно напряженной повестки. Порядка 3 тысяч депутатов со всех концов страны в течение этих 15 дней рассмотрели и приняли важнейшие предложения и решения, которые определят развитие Китая на ближайшие пять лет.
Еще одним не менее важным пунктом на повестке депутатов было утверждение на постах всего руководства страны. 17 марта Си Цзиньпин был единогласно переизбран на должность председателя КНР, а также председателя Центрального военного совета. Вице-председателем Китая стал бывший секретарь главного антикоррупционного органа КПК Ван Цишань.
Делегаты ВСНП также заслушали доклад о работе правительства за прошлый год, одобрили план социально-экономического развития страны на 2018 год, исполнение госбюджета за 2017 год и приняли проект бюджета на текущий год, доклады о работе Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.
После завершения сессии пройдет традиционная ежегодная итоговая пресс-конференция премьера Госсовета Ли Кэцяна.