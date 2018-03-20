В Пекине завершилась сессия Всекитайского собрания народных представителей

ПЕКИН, 20 мар — РИА Новости. Первая сессия главного законодательного органа Китая — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва завершилась в Пекине во вторник выступлением переизбранного на второй срок на должность председателя КНР Си Цзиньпина, принятием госбюджета страны, плана экономического развития и ряда других документов.

"Народ является создателем истории и настоящим героем … Мы полностью уверены в нашем будущем, ничего не остановит нас на пути к реализации нашей мечты", — заявил Си Цзиньпин, добавив, что намерен служить народу Китая и никогда не предаст того доверия, которое ему оказали все делегаты и все жители Китая.

Китайский лидер призвал всех законодателей и сотрудников госорганов всегда ставить на приоритетное место нужды народа, "самоотверженно" работать ради того, чтобы удовлетворить интересы людей и сделать их счастливее.

Сессия открылась в китайской столице 5 марта и по целому ряду параметров отличалась от тех, что проходили ранее. Сессия ВСНП 2018 года продолжалась на 5 дней дольше обычного из-за довольно напряженной повестки. Порядка 3 тысяч депутатов со всех концов страны в течение этих 15 дней рассмотрели и приняли важнейшие предложения и решения, которые определят развитие Китая на ближайшие пять лет.

В ходе сессии впервые с 2004 года были приняты поправки в более чем 20 статей конституции страны, это событие привлекло к себе всеобщее международное внимание. Депутаты ВСНП одобрили принятие поправки, отменяющей ограничение двумя пятилетними сроками пребывания на посту председателя и вице-председателя КНР. Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа. Помимо этого была принята поправка о внесении в текст документа имени и идеи Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новую эру", поправку о создании нового антикоррупционного органа — Государственного комитета по надзору.

Еще одним не менее важным пунктом на повестке депутатов было утверждение на постах всего руководства страны. 17 марта Си Цзиньпин был единогласно переизбран на должность председателя КНР, а также председателя Центрального военного совета. Вице-председателем Китая стал бывший секретарь главного антикоррупционного органа КПК Ван Цишань.

Днем позже депутаты поддержали выдвинутую Си Цзиньпином кандидатуру Ли Кэцяна на должность премьера Госсовета, а в понедельник он сформировал новый кабинет министров. ВСНП также одобрило проект реформы государственных органов, в результате которой в составе Госсовета остались 26 министерств и комитетов, ряд ведомств были объединены, некоторые упразднены, при этом были созданы три новых министерства — министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство по делам ветеранов и министерство природных ресурсов.

Делегаты ВСНП также заслушали доклад о работе правительства за прошлый год, одобрили план социально-экономического развития страны на 2018 год, исполнение госбюджета за 2017 год и приняли проект бюджета на текущий год, доклады о работе Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.

После завершения сессии пройдет традиционная ежегодная итоговая пресс-конференция премьера Госсовета Ли Кэцяна.