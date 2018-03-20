МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Киевляне не поддержали инициативу переименования площади Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко, следует из данных обсуждения, опубликованных на сайте городской администрации.

Жители Киева, которые зарегистрированы в системе, голосовали за или против данного проекта решения. Голосование проходило с 18 января по 18 марта.

В голосовании приняли участие более 3 тысяч человек. Против переименования выступили 1 тысяча 813 человек, поддержали проект 1 тысяча 279 человек.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Ранее Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

Лев Толстой – известный русский писатель. Он скончался в возрасте 82 лет в 1910 году, за годы до установления советской власти.

Евгений Чикаленко (1861-1929) — украинский меценат, публицист, агроном и землевладелец, с 1920 года живший в эмиграции.