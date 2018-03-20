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СМИ: связанная с Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру

05:2120.03.2018
(обновлено: 05:53 20.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЛондон. Архивное фотоЛондон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Британская аналитическая компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании и, по данным СМИ, незаконно получившая данные 50 миллионов пользователей Facebook, вмешивалась в выборы по всему миру, сообщает британский телеканал Channel 4.

Великобритания. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В Великобритании хотят провести обыск в Cambridge Analytica

Результаты журналистского расследования, проведенного телеканалом, свидетельствуют о том, что компания прибегала к взяткам и распространению ложной информации, порочащей кандидатов.

Корреспондент телеканала встречался с представителями фирмы в Лондоне в период между ноябрем 2017 и январем 2018 года, выдав себя за клиента, желающего повлиять на выборы в Шри-Ланке. Так, в ходе этих встреч глава Cambridge Analytica Александр Никс выражал готовность давать взятки и собирать компромат на кандидатов. Видеозаписи со скрытой камеры включены в финальную телевизионную версию журналистского расследования.

"Мы предложим большую сумму денег кандидату для финансирования его кампании в обмен на землю, к примеру. Мы все запишем, скроем лицо нашего человека и выложим запись в интернет", — заявлял Никс на записях.

Социальная сеть Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Коннектикуте запросили у Facebook сведения об утечке данных пользователей
На другом видео со скрытой камеры, отвечая на вопрос о сборе компромата на оппонентов, Никс заявляет о готовности "направить девочек в дом кандидата".

Помимо Никса корреспондент телеканала встречался с управляющим директором подразделения мировой политики Марком Торнбуллом и руководителем информационного подразделения доктором Алексом Тэйлором.

В материале телеканала отмечается, что в ходе встреч представители Cambridge Analytica и ее партнера Strategic Communications Laboratories (SCL) "хвастались" о своем "участии" в более 200 предвыборных кампаниях по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине.

В настоящий момент компания Cambridge Analytica находится в центре скандала с незаконным использованием данных пользователей Facebook. В субботу издание The New York Times сообщило, что Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Марк Цукерберг. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Цукерберг потерял $5 миллиардов на новостях об утечке данных в Facebook
Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей позже объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. После сообщений об утечке данных пользователей соцсети акции мессенджера Facebook в понедельник дешевели на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7%.Комиссар по информации Великобритании Элизабет Дэнхам в понедельник заявила, что может обратиться в суд за ордером на обыск в офисе Cambridge Analytica.

"Седьмого марта я направила запрос о получении доступа в Cambridge Analytica, им был дан срок до шести часов вечера понедельника, чтобы ответить на него. Если я не получу ответа от них, то тогда мы обратимся в суд за ордером", — заявила Дэнхам в эфире Channel 4.

В свою очередь, Александр Никс заявил о готовности уйти в отставку с поста главы Cambridge Analytica в случае, если это спасет компанию.

В декабре 2017 года СМИ сообщали, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет в США расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году, запросил документы у фирмы Cambridge Analytica, в том числе электронные письма всех сотрудников, которые работали с кампанией Трампа. Данные были переданы в комитет по разведке палаты представителей, а глава Cambridge Analytica Александр Никс дал показания перед комитетом по видеосвязи.

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