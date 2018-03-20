Брата стрелка из Флориды задержали за проникновение на территорию школы

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Полиция в американском штате Флорида задержала брата подростка, застрелившего 17 человек в школе в Паркленде, за незаконное проникновение на территорию школы, где произошла трагедия, сообщает издание Palm Beach Post.

По информации издания, 18-летний Захария Круз заявил полицейским, что отправился в школу, чтобы "подумать о школьной стрельбе, окунуться в нее". По данным полиции, молодой человек проехал по школьной территории на скейтборде и миновал все закрытые двери и ворота.

Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Полиция заявила, что Круз признался в содеянном. Суд выдвинул против Круза обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.