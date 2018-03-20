СМИ: адвокаты Трампа передали Мюллеру документы по "российскому делу"

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Адвокаты президента США Дональда Трампа передали спецпрокурору Роберту Мюллеру документы, касающиеся расследования вменяемого России вмешательства в выборы в США, в надежде сократить круг вопросов, которые президенту могут задать в ходе возможных личных интервью, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает издание, юридическая команда Трампа надеется ограничить личные встречи президента с Мюллером "определенным кругом вопросов". Юристы опасаются, что Трамп, склонный к "неточным заявлениям", "станет уязвимым в ходе многочасового интервью".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".