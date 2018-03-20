Спецпредставитель США прокомментировал слова Аббаса в адрес посла в Израиле

ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Спецпредставитель США по международным переговорам Джейсон Гринблатт назвал "неуместными оскорблениями" слова палестинского лидера Махмуда Аббаса в адрес американского посла в Израиле Дэвида Фридмана, которого тот обозвал "сыном собаки".

"Несмотря на его в высшей степени неуместные оскорбления в адрес членов администрации Трампа, а его последнее высказывание было оскорблением в адрес моего хорошего друга и коллеги посла Фридмана, мы остаемся приверженными палестинскому народу и переменам, которые должны быть произведены для мирного сосуществования", — цитирует его заявление информационный ресурс JTA.

"Пришло время, когда президенту Аббасу надо выбрать между риторикой ненавистничества и конкретными и практическими усилиями, направленными на улучшение качества жизни его народа, и вести его к миру и процветанию", — добавил Гринблатт.

Ранее Аббас в публичном выступлении назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана "сыном собаки", обвинив его в поддержке еврейских поселений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.

Палестинцы рассорились с американской администрацией после того, как в декабре прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, проигнорировав их претензии на восточную часть города.

Фридман, верующий иудей, юрист без опыта дипломатической работы, деловой партнер и личный друг Трампа, известен идеологической близостью к правящему в Израиле правому лагерю. Он имеет репутацию защитника и даже спонсора еврейских поселений на оккупированных территориях, который не считает их развитие препятствием, а создание палестинского государства необходимым условием регионального урегулирования.