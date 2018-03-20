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"Дело Скрипаля": МИД Швеции вызовет посла России

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (459)
02:1420.03.2018
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСтокгольм. Швеция. Архивное фотоСтокгольм. Швеция. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. МИД Швеции вызовет российского посла в Стокгольме. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства, причиной стали заявления Москвы о том, что королевство могло быть источником вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Вывоз автомобиля Сергея Скрипаля в специальном грузовом контейнере, Солсбери. 16 марта 2018
© AFP 2018 / Ben Stansall
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь инцидента в Солсбери, сказала, что "наиболее вероятным источником происхождения <…> химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования" в этой области. По ее словам, это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, "по поводу США тоже надо ставить вопрос".

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём назвала заявление Захаровой неприемлемым.

"Предъявлять нечего"

Сергей Скрипаль в супермаркете. 27 февраля 2018
© AFP 2018
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Министерство иностранных дел РФ в ответ на призыв ЕС раскрыть информацию о программе "Новичок" заявило, что Москве предъявлять нечего, в России это вещество не производится и не хранится.

В минувший понедельник в Брюсселе прошел совет по иностранным делам с участием 27 стран-членов ЕС, одним из главных пунктов в повестке значилось дело экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Совет принял заявление, в котором призвал Россию "в срочном порядке рассмотреть вопросы, поставленные Британией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное, полное и всестороннее раскрытие ОЗХО информации о своей программе "Новичок".

"Совет ЕС игнорирует тот факт, что все химическое оружие в России было уничтожено. Это подтверждено ОЗХО в 2017 году. Следует ли это расценивать как недоверие ЕС и Великобритании к этой профильной международной организации? "Предъявлять", как от нас того требует ЕС, абсолютно нечего — никаких отравляющих веществ "Новичок" в России не производится и не хранится", — заявили в ответ в МИД России.

Вместо этого во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали Евросоюзу обратиться с аналогичным требованием к Великобритании и ряду стран-членов ЕС, "где, видимо, продолжается разработка таких веществ".

"Имелся мотив"

Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал Россию ответить на вопросы, касающиеся отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, включая рассекречивание данных о программе по производства нервно-паралитического вещества "Новичок".

"Мы призываем Россию полностью раскрыть Организации по запрещению химического оружия все данные по программе "Новичок", — заявил он на совместном с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном брифинге в Брюсселе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в свою очередь, заявила, что у России имелись мотивы для отравления экс-сотрудника ГРУ Скрипаля.

"У России есть возможность, и я полагаю, мотив и умысел. Это часть того образа поведения, который мы наблюдаем со стороны России в Европе", — приводит ее слова телеканал Sky News.

По ее словам, подобное отравление могло произойти и в другой стране.

Дело Скрипаля

Флаг Чехии. Архивное фото
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Экс-офицера и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство. Москва категорически отрицает эти обвинения.

Владимир Путин заявил, что любой здравомыслящий человек понимает, что обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля — чушь, никто бы не позволил себе такого накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу.

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