"Дело Скрипаля": МИД Швеции вызовет посла России

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. МИД Швеции вызовет российского посла в Стокгольме. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства, причиной стали заявления Москвы о том, что королевство могло быть источником вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь инцидента в Солсбери, сказала, что "наиболее вероятным источником происхождения <…> химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования" в этой области. По ее словам, это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, "по поводу США тоже надо ставить вопрос".

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём назвала заявление Захаровой неприемлемым.

"Предъявлять нечего"

Министерство иностранных дел РФ в ответ на призыв ЕС раскрыть информацию о программе "Новичок" заявило, что Москве предъявлять нечего, в России это вещество не производится и не хранится.

В минувший понедельник в Брюсселе прошел совет по иностранным делам с участием 27 стран-членов ЕС, одним из главных пунктов в повестке значилось дело экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Совет принял заявление, в котором призвал Россию "в срочном порядке рассмотреть вопросы, поставленные Британией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное, полное и всестороннее раскрытие ОЗХО информации о своей программе "Новичок".

"Совет ЕС игнорирует тот факт, что все химическое оружие в России было уничтожено. Это подтверждено ОЗХО в 2017 году. Следует ли это расценивать как недоверие ЕС и Великобритании к этой профильной международной организации? "Предъявлять", как от нас того требует ЕС, абсолютно нечего — никаких отравляющих веществ "Новичок" в России не производится и не хранится", — заявили в ответ в МИД России.

Вместо этого во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали Евросоюзу обратиться с аналогичным требованием к Великобритании и ряду стран-членов ЕС, "где, видимо, продолжается разработка таких веществ".

"Имелся мотив"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал Россию ответить на вопросы, касающиеся отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, включая рассекречивание данных о программе по производства нервно-паралитического вещества "Новичок".

"Мы призываем Россию полностью раскрыть Организации по запрещению химического оружия все данные по программе "Новичок", — заявил он на совместном с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном брифинге в Брюсселе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в свою очередь, заявила, что у России имелись мотивы для отравления экс-сотрудника ГРУ Скрипаля.

"У России есть возможность, и я полагаю, мотив и умысел. Это часть того образа поведения, который мы наблюдаем со стороны России в Европе", — приводит ее слова телеканал Sky News.

По ее словам, подобное отравление могло произойти и в другой стране.

Дело Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Экс-офицера и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство. Москва категорически отрицает эти обвинения.

Владимир Путин заявил, что любой здравомыслящий человек понимает, что обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля — чушь, никто бы не позволил себе такого накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу.