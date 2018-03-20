"Дело Скрипаля": МИД Швеции вызовет посла России

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. МИД Швеции вызовет российского посла в Стокгольме. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства, причиной стали заявления Москвы о том, что королевство могло быть источником вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь инцидента в Солсбери, сказала, что "наиболее вероятным источником происхождения <…> химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования" в этой области. По ее словам, это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, "по поводу США тоже надо ставить вопрос".
Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём назвала заявление Захаровой неприемлемым.
"Предъявлять нечего"
В минувший понедельник в Брюсселе прошел совет по иностранным делам с участием 27 стран-членов ЕС, одним из главных пунктов в повестке значилось дело экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Совет принял заявление, в котором призвал Россию "в срочном порядке рассмотреть вопросы, поставленные Британией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное, полное и всестороннее раскрытие ОЗХО информации о своей программе "Новичок".
"Совет ЕС игнорирует тот факт, что все химическое оружие в России было уничтожено. Это подтверждено ОЗХО в 2017 году. Следует ли это расценивать как недоверие ЕС и Великобритании к этой профильной международной организации? "Предъявлять", как от нас того требует ЕС, абсолютно нечего — никаких отравляющих веществ "Новичок" в России не производится и не хранится", — заявили в ответ в МИД России.
Вместо этого во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали Евросоюзу обратиться с аналогичным требованием к Великобритании и ряду стран-членов ЕС, "где, видимо, продолжается разработка таких веществ".
"Имелся мотив"
"Мы призываем Россию полностью раскрыть Организации по запрещению химического оружия все данные по программе "Новичок", — заявил он на совместном с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном брифинге в Брюсселе.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в свою очередь, заявила, что у России имелись мотивы для отравления экс-сотрудника ГРУ Скрипаля.
"У России есть возможность, и я полагаю, мотив и умысел. Это часть того образа поведения, который мы наблюдаем со стороны России в Европе", — приводит ее слова телеканал Sky News.
По ее словам, подобное отравление могло произойти и в другой стране.
Дело Скрипаля
Владимир Путин заявил, что любой здравомыслящий человек понимает, что обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля — чушь, никто бы не позволил себе такого накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу.