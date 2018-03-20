В Коннектикуте запросили у Facebook сведения об утечке данных пользователей

ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор штата Коннектикут Джордж Джепсен запросил у компании Facebook информацию о передаче данных пользователей этой социальной сети сторонней организации.

В субботу издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

"Сообщения о том, что личная информация пользователей из профилей Facebook была предоставлена третьим лицам без согласия пользователей, вызывают беспокойство и серьезные вопросы о том, как это произошло в конкретной ситуации, связанной с Cambridge Analytica, и о политике и практике Facebook в целом. Сегодня мой офис в письменном виде инициировал запрос с просьбой к Facebook ответить на ряд вопросов по этому вопросу", — говорится в обнародованном письме прокурора.

Ответ на свой запрос он просит представить до 3 апреля.

В минувшие выходные компания столкнулась с потоком критики со стороны правоохранительных чиновников США и Великобритании. В субботу генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica. После сообщений об утечке данных пользователей соцсети акции мессенджера Facebook в понедельник дешевели на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7%.