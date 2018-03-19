Трамп будет добиваться единства арабских стран Залива, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет проведения саммита арабских стран Персидского Залива и будет поддерживать единство этих стран, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива не может прийти к единству по вопросу подхода к Катару, с которым разорвали отношения ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

"Единство среди государств Залива крайне важно", — сказал представитель администрации.

Он добавил, что США хотели бы, чтобы Катар и его соседи решили свои проблемы между собой. По его словам, США обеспокоены долговременными последствиями данного конфликта для всего региона.