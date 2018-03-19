Цукерберг потерял $5 миллиардов на новостях об утечке данных в Facebook

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Состояние основателя крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марка Цукерберга снизилось на 5,1 миллиарда долларов после сообщений об утечке данных пользователей соцсети, сообщает журнал Forbes.
В ходе торгов понедельника акции Facebook подешевели более чем на 7%, а рыночная стоимость компании опустилась на 37 миллиардов долларов на фоне сообщений об утечке данных.
В субботу СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла бы быть им интересна.
В декабре 2017 года СМИ сообщали, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет в США расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году, запросил документы у фирмы Cambridge Analytica, в том числе электронные письма всех сотрудников, которые работали с кампанией Трампа. Данные были переданы в комитет по разведке палаты представителей, а глава Cambridge Analytica Александр Никс дал показания перед комитетом по видеосвязи.