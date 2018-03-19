США обвинили Россию в подрыве американо-саудовских отношений

Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Эр-Рияде

Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Эр-Рияде

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Вашингтон считает Москву виновной в подрыве отношений между США и Саудовской Аравией с помощью поставок оружия, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

По его словам, Госдеп в ближайшее время проведет консультации с Эр-Риядом, чтобы показать, как Москва пытается "развернуть ситуацию в свою пользу".

Они (представители России. — Прим. ред.) заблокировали резолюцию СБ ООН, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет. В то же время они обратились к саудовцам и предложили им развитые системы ПВО", — сказал источник в администрации.

По его словам, Россия "сделала несколько обещаний иранскому режиму" по поставкам оружия, среди которого есть современные модели танков и военные самолеты.

"Это пример того, как Россия, с одной стороны, помогает, но за кулисами раздувает кризис, который явно предназначен для подрыва американо-саудовских отношений", — сказал представитель Белого дома.

Он также заявил, что Дональд Трамп по-прежнему стремится поддерживать единство в регионе и выступает за проведение саммита Совета сотрудничества арабских стран.

Организация до сих пор не может сформулировать общий подход к проблеме Катара, с которым ранее несколько стран во главе с Саудовской Аравией разорвали дипотношения.