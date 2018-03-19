Меркель: Россия должна показать, что не имеет отношения к "делу Скрипаля"

ВАРШАВА, 19 мар — РИА Новости. Россия должна доказать, что не имеет отношения к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Варшаве в понедельник.

"Мы считаем, что есть серьезная информация о том, что Россия имеет к этому отношение, и Россия сейчас должна показать, что это не так", — сказала Меркель по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Моравецкий заявил, что Польша выступает за "решительный ответ со стороны всего ЕС" в связи с отравлением в Солсбери.

В понедельник в Брюсселе прошел совет по иностранным делам с участием 27 стран, одним из главных пунктов в повестке значилось дело Скрипаля. Совет принял заявление, в котором призвал Россию "в срочном порядке рассмотреть вопросы, поставленные Британией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное, полное и всестороннее раскрытие ОЗХО информации о своей программе "Новичок". МИД РФ в ответ заявил, что Москве предъявлять нечего, в России это вещество не производится и не хранится.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. По словам посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, британские власти обвиняют Россию в использовании вещества А234, которое они приравнивают к "Новичку".