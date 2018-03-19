Украинские силовики обстреляли территорию ДНР из зенитных установок

ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглвшенной Донецкой народной республики из зенитных установок, произведено 40 выстрелов, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

" В 21.35 ВСУ открыли огонь из зенитных установок, произведено 40 выстрелов, а также из крупнокалиберного стрелкового оружия по направлению Новогригоровка — Красный Октябрь", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.